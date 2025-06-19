Komşular arasında ‘uygunsuz giyinme’ kavgası: 1 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde komşu iki erkek arasında çıkan ‘uygunsuz giyinme’ tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında uygunsuz kıyafet giymekle eleştirdiği komşusu M.Ç.’nin başına paspas sopasıyla vuran B.A. gözaltına alındı



Alınan bilgiye göre Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde komşu iki erkek arasında ‘uygunsuz giyinme’ sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. paspas sapıyla uygunsuz giyinip dolaştığını öne sürdüğü M.Ç.’nin başına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



