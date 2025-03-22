Komşuları haber alamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 08:44

Güncelleme: 22.03.2025 - 08:44

Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde 219 Sokak üzerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evinde yalnız yaşayan Sedat Üner (68), kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı. Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eve giren ekipler, Üner'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Üner'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.