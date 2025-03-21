Çankırı’da acı olay... Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu!

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Burak Ok, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Çankırı’da acı olay... Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:53

Çankırı'da Fatih Mahallesi’nde feci bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre; üniversite öğrencisi Burak Ok'tan (23) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Ok'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Burak Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ok’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burak Ok’un memleketi Nevşehir’de toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


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