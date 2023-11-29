Komşuları iki gündür haber alamıyordu: Evinin salonunda ölü bulundu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde komşularının iki gündür haber alamadığı 78 yaşındaki Ahmet Yaman, evinin salonunda ölü olarak bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi’nde, 78 yaşındaki Ahmet Yaman’dan iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler evin zilini çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine bölgeye gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Eve giren ekipler, Yaman’ı salonda koltuğun üzerinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Ahmet Yaman’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaman’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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