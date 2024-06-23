Tarla meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:05
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Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı kaşıya geldi. Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi.


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