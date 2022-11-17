Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında gürültüden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan A.S. ile alt komşusu R.Y. arasında dün akşam saatlerinde gürültü yüzünden tartışma çıktı.
Polislerin aramaya girmesiyle ayrılan taraflar, bugün bina girişinde karşılaştı. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, A.S. elindeki bıçak ile R.Y. ve oğlu O.Y.'ye saldırdı. R.Y. vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, oğlu da darp edildi. O.Y. bunun üzerine A.S.'nin elindeki bıçağı alarak, şahsı bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan A.S., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, baba ve oğlu da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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