Komşuların şikayeti ekipleri harekete geçirdi: Kötü koku gelen evden 1 traktör atık malzeme çıktı

Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:42

Güncelleme: 02.02.2025 - 19:42

Çal Mahallesi 202’nci Sokak’ta yaşlı çiftin yaşadığı evden gelen koku üzerine komşuları Sadakataşı Derneği Siirt Şubesi’ne yardım talebinde bulundu.

Gelen dernek üyeleri evdeki atık malzemeleri çıkararak, temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Evden bir traktör atık malzemesi çıkarken, yaşlı çift için düzenlenen yardım kampanyasıyla beyaz eşya ve mobilya ile giysi ihtiyaçları karşılandı.