Komşuların şikayeti ekipleri harekete geçirdi: Kötü koku gelen evden 1 traktör atık malzeme çıktı

Siirt'te kötü koku şikayeti yapılan evden 1 traktör atık malzeme çıktı. Evleri temizlenen çifte, beyaz eşya ve giysi yardımı yapıldı.

Komşuların şikayeti ekipleri harekete geçirdi: Kötü koku gelen evden 1 traktör atık malzeme çıktı
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DHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:42

Çal Mahallesi 202’nci Sokak’ta yaşlı çiftin yaşadığı evden gelen koku üzerine komşuları Sadakataşı Derneği Siirt Şubesi’ne yardım talebinde bulundu.

Gelen dernek üyeleri evdeki atık malzemeleri çıkararak, temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Evden bir traktör atık malzemesi çıkarken, yaşlı çift için düzenlenen yardım kampanyasıyla beyaz eşya ve mobilya ile giysi ihtiyaçları karşılandı.


Etiketler: #Koku #Siirt #BEYAZ eşya

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