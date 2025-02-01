Ağız kokusuna neden oluyor, bağışıklık sistemini güçsüzleştiriyor: Diş taşlarının sebep olabileceği 5 hastalık

Yayınlanma: 01.02.2025 - 21:25

Güncelleme: 01.02.2025 - 21:25

Diş taşları, plak adı verilen ince bakteri tabakasının dişler üzerinde birikmesi ve zamanla mineralleşmesi sonucu oluşur. Genellikle diş etlerinin köşe noktalarında ve dişlerin iç yüzeylerinde birikir. Ağız hijyenine dikkat edilmediğinde, bu plak zamanla sertleşir ve diş taşına dönüşür. Diş taşlarının en büyük tehlikesi, yalnızca estetik sorun yaratmakla kalmayıp, ağız içindeki enfeksiyon riskini de artırmasıdır. Peki, ağız kokusuna neden olan bu sorunun yarattığı rahatsızlıklar nelerdir? İşte, diş taşlarının sebep olabileceği 5 hastalık...

DİŞ TAŞLARININ SEBEP OLABİLECEĞİ 5 HASTALIK

1. Diş eti iltihabı (Gingivit):

Diş taşlarının sebep olduğu ilk hastalık, diş etlerinde meydana gelen iltihaplanmalardır. Diş taşları, diş etlerine baskı yaparak iltihaba neden olabilir. Bu durumda diş etleri kızarır, şişer ve kanamaya başlayabilir. Gingivit, tedavi edilmediği takdirde daha ciddi diş eti hastalıklarına yol açabilir.

2. Periodontitis:

Gingivit tedavi edilmezse, bakteriler diş etlerinden daha derinlere inerek dişlere tutunan bağ dokularına zarar verir. Bu duruma periodontitis denir. Periodontitis, dişlerinizi destekleyen kemik yapısını da etkileyebilir ve diş kaybına yol açabilir. Diş eti çekilmeleri, kötü nefes ve dişlerde sallanma bu hastalığın başlıca belirtileridir.

3. Diş çürükleri:

Diş taşları, plakların sertleşmesinin yanı sıra, plakların içindeki bakterilerin asidik bir ortam yaratmasına da yardımcı olur. Bu asidik ortam, diş minesini zayıflatır ve zamanla diş çürüklerine yol açabilir. Diş çürükleri, dişlerde ağrı, hassasiyet ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

4. Kötü nefes (Halitoz):

Diş taşları, bakterilerin ağızda çoğalmasına zemin hazırlar. Bu bakteriler, kötü kokulara yol açan gazlar üretir. Bu durum halitoz yani kötü nefes sorununa yol açar. Diş taşı birikintilerinin ortadan kaldırılması, kötü nefesin önlenmesine yardımcı olabilir.

5. Diş sıkışıklığı ve diş kaybı:

Diş taşları zamanla dişlerin arasına girebilir ve dişler arasındaki boşlukları daraltabilir. Diş taşlarının biriktiği bölgelerde iltihaplanma ve enfeksiyon riski artar. Bu durum, dişlerde sallanmalara yol açarak diş kaybına neden olabilir. Dişlerin sağlıklı kalabilmesi için düzenli temizlik ve diş taşı temizliği önemlidir.