Komşuların trafik kavgası kanlı bitti!

Konya’da iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan 2 komşunun karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:25
Komşuların trafik kavgası kanlı bitti!
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Olay saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ömerli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri komşusu olan A.A. ile H.G. sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde oldukları sırada maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası A.A. ile H.G. sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kavgada elinden yaralanan H.G., yanında bulunan tabancanın kabzası ile A.A.’nın başına vurduktan sonra olay yerinden ayrıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Başından yaralanan A.A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası H.G.'nin kendi aracıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiği belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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