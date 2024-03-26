Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 21:06
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.


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