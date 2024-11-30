Komşusunu öldürdü, intihar etti

Yayınlanma: 30.11.2024 - 23:05

Güncelleme: 30.11.2024 - 23:09

Alınan bilgiye göre, Elbeyli Mahallesi'nde 45 yaşındaki Süleyman Keskin ile 31 yaşındaki komşusu Şükrü Çetin arasında bahçelerinin sınırı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

ÖNCE KOMŞUSUNU SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tabancayla Çetin'e ateş eden Keskin, sonrasında kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin ve Keskin'in cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarmanın bölgedeki çalışmaları sürüyor.