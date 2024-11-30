Komşusunu öldürdü, intihar etti
Mersin'de tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Elbeyli Mahallesi'nde 45 yaşındaki Süleyman Keskin ile 31 yaşındaki komşusu Şükrü Çetin arasında bahçelerinin sınırı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ÖNCE KOMŞUSUNU SONRA KENDİSİNİ VURDU
Tabancayla Çetin'e ateş eden Keskin, sonrasında kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin ve Keskin'in cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarmanın bölgedeki çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Gözaltına alınan çok sayıda isim hakkında karar