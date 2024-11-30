Marmaray'da intihar girişimi: 15 yaşındaki çocuk raylara atladı!
Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki bir çocuk, gelen trenin önüne atladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı.
İstasyona trenin geldiğini gören 15 yaşındaki kız çocuğu, raylara atladı.
Ekran Haber adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
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