Marmaray'da intihar girişimi: 15 yaşındaki çocuk raylara atladı!

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki bir çocuk, gelen trenin önüne atladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Marmaray'da intihar girişimi: 15 yaşındaki çocuk raylara atladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:15

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı.

İstasyona trenin geldiğini gören 15 yaşındaki kız çocuğu, raylara atladı.

Ekran Haber adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.


Etiketler: #intihar #marmaray #Yenikapı #Çocuk

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