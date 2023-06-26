Komşusunu, dükkanına su kaçırdığı gerekçesiyle silahla vurdu

Bolu'da oto yıkamacı Yusuf Umut Şen (20) tartıştığı oto tamircisi Nihat Akçay'ı (56) takip edip 3 el ateş etti. Akçay 2 bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:51
Komşusunu, dükkanına su kaçırdığı gerekçesiyle silahla vurdu
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Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde otomobil tamircisi Nihat Akçay, Karaağaç Mahallesi’ndeki işyerini yıkadı.

Komşusu olan oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle Nihat Akçay ile tartıştı. Tartışma sonrası Nihat Akçay, bölgeden ayrıldı.

Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti. Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. Akçay 2 bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nihat Akçay, tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nihat Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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