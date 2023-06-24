Zelenski'den Putin'e: Kendi silahlandırdıkları tarafından kuşatma altında

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:12

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rus propagandasının yalanları gizlemeyeceğini" savundu.

Zelenski, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.

Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenski, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulamaya konulduğunu bildirdi.