Husumetli iki grup yolda karşılaştı: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:25

Güncelleme: 26.06.2023 - 17:25

İstanbul Zeytinburnu’nda 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup sokakta karşılaştı.

Otomobilde bulunan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine, karşı grubunda silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Otomobilde bulunan grup olay yerinden ayrıldı.

Çatışma sırasında bir işyerine ve park halindeki otomobile mermi isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

“ARKADAŞI VURUP GİTTİLER”

İşyerinde çalıştıkları sırada çatışmanın yaşandığını belirten Ahmet Eralmış, "Çalışırken 4 kişi burada arkadaşı vurup gittiler. Ambulansı, polisi aradık. Biz tam burada çalışıyorduk. Burada da çocuğa sıktılar" dedi.