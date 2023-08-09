Komşusunu tüfekle öldürmüştü: Cezası belli oldu

Samsun’da komşusunu tüfekle öldürdüğü için tutuklanan genç mahkemece 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:56
Komşusunu tüfekle öldürmüştü: Cezası belli oldu
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Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan E. (27) ile komşusu Aytaç Gültekin (43) arasında tartışma çıktı. 

Tartışma sonucu Hakan E. evine gidip tüfeğini alarak, Aytaç Gültekin’in evine gitti. Hakan E. otomatik av tüfeğiyle Aytaç Gültekin’e ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Aytaç Gültekin’i evinin girişinde ölü buldu.

Polis, tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklan Hakan E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hakan E. mahkemece 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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