Komşusunu sokak ortasında öldürdü: Evi ateşe verildi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:26

Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde 25 Nisan günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Fuat Akgök ile husumetli olduğu komşusu Berhudar İlbiz sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlbiz, belindeki tabancayı çıkarıp Akgök'e 3 el ateş etti.

KURTARILAMADI

Fuat Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuat Akgök, kurtarılamadı. Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

YAKINLARI, ŞÜPHELİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Olayın ardından Fuat Akgöl’ün yakınları, şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

Oluşturulan özel ekip, Berhudar İlbiz’i saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. İlbiz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.