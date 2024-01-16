Komşusunun altınlarını çalan şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:26

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:07

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarına yönelik asayiş çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi’nde 9 Ocak tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; komşusunun ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen şüpheli M.D., 12 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı aramada; 3 burma bilezik altın, 7 tam altın, 1 kapalı tam ata altını, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 1 kadın yüzük, 1 çift altın kadın küpe ve 1 koyu renkli erkek yüzük ele geçirildi.

Hırsızlık olayının şüphelisi M.D., 13 Ocak tarihinde işlemleri yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.