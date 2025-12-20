Kömür alamayan yurttaşlar çareyi odun toplamakta buldu

Kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar, kış aylarında evlerini ısıtmak amacıyla odun ile çalı-çırpı topluyor. Toplanan yakacaklar, kimi zaman sırtlarında kimi zaman ise traktörlerle evlerine taşınarak kış boyunca kullanılmak üzere istifleniyor.

Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesi’nde yaşayan Ergün Özer, kışlık odunlarını kendi imkânlarıyla temin ettiklerini belirtti. Özer, "Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. Ancak havalar çok soğuduğunda ağaç dallarından elde ettiğimiz odunları kullanıyoruz. Topladığımız yakacakları bir yerde istifliyoruz. Yılda yaklaşık 4 ton odun yakıyoruz. Kömür fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kömür alamıyoruz" dedi.