Komutanlardan Özel'e tazminat davası

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

MSB kaynakları, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın çağrısına ilişkin “PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır” dedi.

İSTİFA DOĞRULANDI

Cumhuriyet’in Atatürkçü teğmenlerin ihracına karşı oy veren ve sonrasında istifa ettiği gündeme gelen Tuğgeneral Hakan Tutucu’ya ilişkin sorusunu yanıtlayan kaynaklar, Tutucu’nun istifasını doğruladı. Kaynaklar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “İktidar ne yaparsa yapsın hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır” diye konuştu. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “İktidar ne yaparsa yapsın hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “Orduyu siyasete bulaştırdın. Yargıyla, orduyla siyasete güya ‘başkomutan’ sıfatıyla ayar vermeye çalışıyor. Bu davaları bir kez daha gözden geçirin” ifadelerini kullandı.