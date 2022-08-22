Konak’ın kızları fırtına gibi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol Ligleri Statüsünde düzenlenen 2021-2022 Futbol Sezonu Kızlar U13 ve U15 yerel müsabakaları olanca heyecanıyla sürerken Konak Belediyesi sezona şimdiden damga vurdu. U15 Kız Futbol Takımı bugüne kadar yaptığı üç maçın üçünü de galibiyetle tamamlarken U13 Kız Futbol Takımı çıktığı beş maçtan da sahadan 3 puanla ayrıldı. Farklı skorlarla puan hanelerini dolduran Konak Belediyesi U13 Kız Futbol Takımı böylelikle şampiyonluğunu şimdiden ilan etmiş oldu.

HEDEF ÖZKAYNAKLA MÜCADELE ETMEK

Halen devam eden yerel müsabakalarda aldıkları sonuçtan hayli memnun olan Konak Belediyesi Teknik Direktörü Varol Karul, amaçlarının altyapıdan yetiştirdikleri oyuncularla Süper Lig’de mücadele etmek olduğunu söyledi. Karul, “U13 ve U15 Kız Futbol Takımı bizim proje takımımız. Amacımız dış transferleri kapatıp kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla Süper Lig’de oynamak” diye konuştu.

BAŞKAN BATUR'DAN TAM DESTEK

Konak Belediyesi Teknik Direktörü Varol Karul, “Konak Belediye Başkanım Sayın Abdül Batur’un hem sporun içinden gelmesi hem de çocukları çok sevmesi en büyük avantajımız. Çocuklarımızdan hiçbir şeyi esirgemeyen, her zaman maddi, manevi destek veren Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur’a teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.