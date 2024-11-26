Konak’ın sokakları kadınlara emanet

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:02

Konak Belediyesi, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla genç kadın istihdamı sağlamak üzere 25 yaş ve altı lise mezunu 20 kadını iş sahibi yaptı. Kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlaması, kadın emeğinin değerlenmesi, kadının iş hayatında daha görünür olması ve erkek egemen olarak tanınan işlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında Konak’ın kadın işçileri hem örnek hem öncü oldu. Başkan Mutlu, eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınlara yönelik istihdam yaratmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti ve, “Konak’ın kadın başkanı olarak en başta da söylediğimiz gibi kadın emeğinin hem görünür olduğu hem değerinin bilindiği; kadınların toplumsal hayata kendi ekonomik gücünü de sağlayarak katıldığı bir Konak için var gücümüzle çalışıyoruz” sözleriyle kadın istihdamının önemine vurgu yaptı.

“KADINLARA ÇOK GÜVENİYORUM”

Konak’ın kadın süpürgecilerinin başarılarıyla örnek olacağını dile getiren Başkan Mutlu, şunları söyledi: “Mülakatların ardından 20 genç kadın, erkek işi olarak görülen süpürgeci olarak işe başladı. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak’ta sağlamak üzere elimizden geleni yapmak için söz verdik. Bu da eşitliği sağlamakta en güzel işlerden biri. Yeni mesai arkadaşlarıma, 20 kadın süpürgecimize ben çok güveniyorum. Başarılı olacaklarına ve bu başarılarıyla örnek alınacaklarına yürekten inanıyorum.”

ERKEK İŞİ DEĞİL EMEK MESELESİ

Süpürgeleriyle Konak’ın en işlek noktalarında işbaşı yapan kadın işçiler, kendilerine iş imkanı tanıyan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini iletti. İlk iş günü mutluluğunu yaşayan 22 yaşındaki Birsen Kurtkaya, “Belediyenin web sitesinden görüp başvurdum. Bu işi bulduğum için çok mutluyum. Kadınlara böyle bir imkan tanıdığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz dedi. Kadınların kendi ayakları üzerinde duruşunu ve başarısını herkese göstereceklerini dile getiren 23 yaşındaki Ayşenur Kalender de Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini şu sözlerle iletti: “Bu işe Konak Belediyesi’nin kendi web sitesinden başvurdum, mülakatlarına katıldım ve seçildim. Böyle bir işte olduğum için çok mutluyum. Kadınlarımızın da bu sektörde ayaklarının üzerinde durabildiğini herkese göstereceğiz. İşimizi başarıyla yapacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

KADIN DAYANIŞMASI

Aslıhan Çelik (25) ise kadın dayanışması ve kadının görünürlüğüne vurgu yaparak, “İlanı Konak Belediyesi’nin internet sitesinden gördük, başvurumuzu yaptık, mülakata girdik ve seçildik. Seçildiğimiz için çok mutluyum. Konak Belediyesi’nde kadın istihdamı sağlandığı için çok mutluyum. Bunun için Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ileride daha çok kadın arkadaşımız, kız kardeşimiz belediyelerin birimlerinde daha çok bulunacaklar ve daha çok göz önünde olacaklar” diye konuştu.

EŞİTLİK VURGUSU

Hem kadın hem Roman olarak Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun desteğini hissettiğini ifade den 21 yaşındaki Emine Gül de “Bir gün muhtarımız tarafından yönlendirilen başvuruyu gördüm. Ertesi gün başvurdum ve kabul edildim. Ben bir Romanım. Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yaptığı Roman istihdamından yararlanarak işe girdim. Kendisine çok teşekkür ederim. Sayesinde artık bir işim var” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.