Konak’ta "Göç" konuşuldu

Yayınlanma: 28.04.2025 - 08:55

Güncelleme: 28.04.2025 - 08:55

Konak Belediyesi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, Konak Kent Konseyi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nermin Abadan Unat Göç Sempozyumu İzmir Barosu Nevzat Erdemir Salonu’nda gerçekleşti. “Göç ve Çalışma Yaşamı” temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi yaptı.

MUTLU: İZMİR’İN EN ÇOK GÖÇ ALAN İLÇESİ

Alanında uzman pek çok ismi bir araya getiren sempozyumda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak, İzmir’in en çok göç alan ilçesi. İzmir’e gelen herkes önce bir Konak’tan geçiyor. Yerel yönetimler için gerçekten sıkıntılı bir süreç. Bir yandan uyum çalışması yapmanız gerekiyor bir yandan artan nüfusun sizde yarattığı kent hizmetlerini kesintisiz vermeniz gerekiyor. Bunların hepsinde hocalarımızın da söylediği gibi aslında bir devlet politikası yok. Bir incelemede okumuştum. Herkes dönse bile yüzde 20’lik bir kesim Türkiye’de kalıyor. Bunu kabul ederek bir politika uygulamak gerekiyor. Bunu uygulayacak olanlar da yerel yönetimler değil. Göç olgusu çok geniş bir konu. Tekrar hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte bu tür sempozyumları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HÜSÜNBEYİ: ÜRETKEN EMEĞİN ÖNEMLİ UNSURLARI

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi ise şunları söyledi: “Nermin Abadan Unat Hocamızın da altını çizdiği gibi Türkiye, dünyada sayısal olarak en çok mülteci bulundurmasına karşın, mültecilerin nüfusa oranı açısından Ürdün ve Lübnan’da daha fazla mülteci bulunmaktadır. İç savaştan bu yana 14 yıl geçti, mültecilerin önemli kısmı bugün üretimin içinde yer almaktadır. Ayakkabı, tekstil, mobilya gibi birçok sektörde nitelikli işgücü açığını kapatmaktadırlar. Mülteciler işsizliğin nedeni olmadığı gibi, üretken emeğin önemli unsurlarıdır. Sempozyumda göç ve çalışma yaşamını çok boyutlu olarak ele almak istedik. Her biri alanlarında yetkin olan çok değerli konuşmacılarımızın katılımları bizleri heyecanlandırdı. Her birine davetimize olumlu yanıt verip katıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

GÖÇ OLGUSU MASAYA YATIRILDI

Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum oturumlarla devam etti. Konak Mülteci Derneği Başkanı Hamit Yakın ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dinçer Dikmen’in moderatörlüğünde yapılan panellerde Prof. Dr. Murat Erdoğan, Av. Eda Bekçi, Prof. Dr. Deniz Yükseker, Araştırma Görevlisi Çağla Ekin Güner, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen, İnsan Hakları Aktivisti Taha Elgazi, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Erkin Başer konuşmacı olarak yer aldı.