Konak’ta kentsel dönüşüm 14 Mayıs’tan sonra başlıyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:08

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yoğun bir programla ilçedeki sivil toplum örgütleri ile esnaf kuruluşlarıyla görüşen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşüm mahallerinde bulunan dernek ve federasyonlara yaptığı ziyaret sırasında sahada başlayacak çalışmalar için seçim sonrasını işaret etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER), Erzurum ve Çevre Köyleri Demokrat Dernekleri Ege Bölgesi Federasyonu, Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği’ni ziyaret etti. Batur’un programına, CHP İzmir Birinci Bölge Milletvekili Adayı Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Devrim Barış Çelik, Şahbal Aras, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Programına Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği’yle (BATÜDER) başlayan Batur, Başkan Akın Kazançoğlu ve dernek yöneticileriyle görüştü. Erzurum ve Çevre Köyleri Demokrat Dernekleri Ege Bölgesi Federasyonu’na giderek, Başkan Zülfikar Karatay ve yöneticileriyle bir araya gelen Batur, burada yaptığı konuşmada Konak’taki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

“ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL KALMADI”

Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiğini vurgulayan Batur, tüm planların Konak’a yakışır bir şekilde hazırlandığını ve süreçte önlerine çıkan engelleri de tek tek aştıklarını kaydetti. Batur, “Biz birinci önceliğimizin kentsel dönüşüm olduğunu her zaman söyledik ve çalışmalarımızı da bu yönde yaptık. Bu çalışmalara hız verdiğimizde İzmir Depremi, 6 Şubat depremleri meydana gelmemişti. Ülkenin deprem gerçeğini, Konak’ın yapı stokunun ne kadar eski olduğunu hiç unutmadık. Bugün kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, sadece İzmir’de Konak’ta değil, tüm Türkiye’de kentsel dönüşümde kaybedecek tek bir dakikanın bile kalmadığını görüyoruz. Biz Konak’ta düğümleri çöze çöze ilerledik, ilerliyoruz. Bugün geldiğimiz nokta da artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Konaklı hemşehrilerim, vatandaşlarımız istiyor, biz istiyoruz. Mahkeme kararı da bizi destekledi. Artık Konak’ın makûs talihi değiştirecek adımları hızla atabiliriz” diye konuştu.

“ASKIYA ÇIKARIYORUZ”

Batur, kentsel dönüşüm için sahada başlatılacak çalışmalar için tarih vererek, “Önümüzde çok önemli bir seçim var. 14 Mayıs akşamı tüm ülke bayram yerine dönecek. Önce 14 Mayıs bayramını kutlayacağız. 14 Mayıs bayramından hemen sonra da planlarımızı askıya çıkarıyoruz. O zamana kadar tüm hazırlıklarımız da tamamlanmış olacak. İmza sürecini ilk tamamlayacak bölgeden de kentsel dönüşüme başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Batur, milletvekili adayları Ednan Arslan ve Şahbal Aras’la birlikte Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu Başkanı Burhan Yılmaz ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclisi Üyesi Birol Özkardeşler’i de ziyaret etti.