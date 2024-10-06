Konser'de ilginç anlar... Çıktıkları stant çöktü: Stant sahibi çevredekilere saldırdı
İstanbul Esenyurt Meydanı’nda dün gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserini izlemek isteyen yurttaşların, kurulan standın üzerine çıkmasıyla stant çöktü. O sırada standın sahibi ise yurttaşlara saldırdı.
Olay, dün akşam Esenyurt Meydanı’nda gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, konser için meydana akın eden yurttaşlardan bazıları konseri seyredebilmek için kurulan stantların üzerine çıkmak istedi. Onlarca yurttaşın üzerine çıktığı stantlar ağırlığı kaldıramayınca çöktü.
Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, standının çöktüğünü gören stant sahibi yurttaşlara saldırdı.
Çevredeki yurttaşların müdahalesi ile olay büyümeden yatıştırıldı. Yurttaşların düştüğü ve stant sahibinin çevredekilere saldırdığı o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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