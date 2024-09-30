Hande Yener konserinde Sezen Aksu'yu aradı: Sahnelere dönecek mi?

Dün akşam müzikseverlerle buluşan Hande Yener, konser esnasında Sezen Aksu'yu aradı. Aksu, sahnelere geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Hande Yener konserinde Sezen Aksu'yu aradı: Sahnelere dönecek mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:54

Ünlü şarkıcı Hande Yener, dün akşam Sarıyer'deki konseri esnasında "Minik Serçe" Sezen Aksu'yu aradı.

"Hande Bizi Sezen'e Götür" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşan Yener, Aksu'ya "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu.

Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" yanıtı verdi.


Etiketler: #Hande Yener #sezen aksu

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