Konseri iptal edilen İlkay Akkaya kimdir? İlkay Akkaya nereli, şarkıları neler?
Ceyhan Kaymakamlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser vermesi planlanan sanatçı İlkay Akkaya'nın konserini yasakladı. Peki, konseri iptal edilen İlkay Akkaya kimdir? İlkay Akkaya nereli, şarkıları neler?
Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya konser verecekti. İlkay Akkaya'nın konseri Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. İşte, İlkay Akkaya kimdir, sorusunun cevabı...
KONSERİ İPTAL EDİLEN İLKAY AKKAYA KİMDİR?
İlkay Akkaya, Manavgatlı memur bir baba ve Muğlalı bir annenin dört çocuğundan birisi olarak, 26 Mayıs 1964'te doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Profesyonel müzik çalışmalarına Grup Yorum'a katılarak başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına devam etti. Ayrıca özel şan dersleri aldı. Grup Yorum'la birlikte Berivan-Haziranda Ölmek Zor ve Türkülerle albümlerinde çalıştı. 1989'da Tuncay Akdoğan'la birlikte Grup Yorum'dan ayrıldı.
10 Ocak 1990'da Tuncay Akdoğan ve İsmail İlknur'la birlikte Grup Kızılırmak'ı kurdu. Grup Kızılırmak'la birlikte şu ana kadar on üç albüm çıkardı. Türkiye içi ve dışında konserlere çıktı. Çeşitli gazete ve dergilerde haftalık yazıları yayınlandı.
İLKAY AKKAYA TİYATRODA
Grup Kızılırmak'la çalışmalarını sürdürürken bir yandan da solo çalışmalar yaptı. 1990-1992 yılları arasında Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen Pir Sultan Abdal oyununun müziklerini yapan Grup Kızılırmak'ın bu oyuna diğer katkısı, Tuncay Akdoğan'ın (anlatıcı-ozan) ve İlkay Akkaya'nın (Pir Sultan Abdal'ın eşi Ballıhan) oyuncu olarak da sahnede yer almasıydı.
KÜBA'YA DAVET EDİLDİ
Grup Kızılırmak'la birlikte başka birçok oyun müziği yapan Akkaya, 2003'te Zafer Diper'in sahnelediği Talan adlı oyunda da rol aldı. Mayıs 2005'te Nâzım Hikmet'in Şeyh Bedreddin Destanı adlı şiiri oyunlaştırılmış şekilde sahnelendi. Bu oyunun müziklerini de Grup Kızılırmak yaptı. Oyun Küba'da da sahnelendi; ayrıca İlkay Akkaya ve Kızılırmak Küba Kültür Bakanlığı davetlisi olarak Havana şehrinde konser verdi.
GRUP KIZILIRMAK'IN DAĞILMASI
Aralık 2005'te piyasaya sürülen solo albümü olan Yalnız ile bir müddet albüm çalışmalarına ara verdi. Bu süreçte Grup Kızılırmak içindeki anlaşmazlıklar sebebiyle İsmail İlknur'un ayrılmasıyla grup dağılmıştır. 2010 yılında Gelmedin Diye albümüyle dönüş yaptı. 2013 yılında Umut albümü çıktı. 2015 yılında Hayat albümünü piyasaya sürdü.
AKKAYA, YEŞİLLER PARTİSİ'NDE
Siyasi yelpazede sol seçenekte duran Akkaya, 2008 yılında Yeşiller Partisi'nin kurucular kurulunda ve parti meclisinde yer aldı.
İLKAY AKKAYA ESERLERİ:
- Kül
- Unutma
- Hücre
- Yine
- Yalnız
- Umut
- Kurtuluş Yok Tek Başına
- Ey Vicdan
- Bir Gökyüzü Çiz
- Hayat
- Gelmedin Diye
- Sizlerle 25 Yıl
- Gelme
- Köleler Ve Kilitler
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