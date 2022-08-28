Gülşen'in avukatı Emek Emre kimdir? Emek Emre'nin annesi kimdir?

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:38

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı. Perşembe günü tutuklanan Gülşen'in avukatlarının tutukluluğa itirazı cuma günü sabah saatlerinde değil,mesai saatinin bitmesine dakikalar kala yapılması tartışma konusu olmuştu.

Bu haberi Instagram'dan gören eski manken Deniz Akkaya ise Gülşen'in avukatı ve avukatın annesini işaret eden bir yorumda bulundu.Deniz Akkaya söz konusu paylaşımın altına, "Avukatın aslen annesinin kim olduğuna bakarsanız neden geç götürülmüş anlarsınız" yorumunu yaptı.

GÜLŞEN'İN AVUKATI KİMDİR?

Gülşen'in avukatı Emek Emre'dir. Emek Emre 1995 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenim eğitimini Enka Okulları'nda aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Emre, yurtdışı eğitimine Londra'da The Chartered Institute For Securities&Investment kurumunda uluslararası ekonomik sistemlerin kuralları üzerine aldığı derslere devam ederken aynı zamanda JosephHill&Co'da staj yaptı.

EMEK EMRE'NİN ANNESİ KİMDİR?

Emek Emre'nin annesi "ünlülerin avukatı" olarak bilinen Altın Mimir'dir.

ALTIN MİMİR KİMDİR?

Altın Mimir 1972 yılında Tunceli'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ovacık'ta tamamladı. Çorum Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra, hemşire olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Bu süre içinde gece çalışıp, gündüz okuyarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. 1994 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Prof. Dr. Çetin Özek'in yanında avukatlık stajını bitirdi. 1998 yılında çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak oğlu Emek’in adını verdiği Emek Hukuk Bürosunu kurdu. Altın Mimir Zeynep Yılmaz, Emina Jahovic, Gülben Ergen, Danilo Zanna, Necati Şaşmaz, Feyza Aktan gibi ünlü isimlerin boşanma davalarında avukatlık yaptı.

Altın Mimir, 2018 yılında bir programda yaptıkları konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulundukları iddiasıyla Yeşim Salkım ve Seren Serengil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık şikâyet edilen yayında hakaret ve tehdit suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer yok kararı vermişti.