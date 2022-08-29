Rapçi Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran neden hayatını kaybetti, cenazesi ne zaman?
Rap müzik yapan Selim Muran hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından meslektaşları paylaştı. Rapçi Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran neden hayatını kaybetti?
Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Selim Muran hayatını kaybetti. Selim Muran'ın ölümü rap camiasını yasa boğdu. Ünlü rapçinin ölümünü Ceza, Fuat gibi isimler sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Selim Muran kardeşimizi kaybettik…— CEZA (@ceza_ed) August 28, 2022
Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum :( pic.twitter.com/L7FbIB2FRb
SELİM MURAN ŞARKILARI
-Sen De Bizdensin
-Çıkmaz Sokak
-Samurai
-Paradoks
-Sana söz
SELİM MURAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?
Selim Muran'ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Muran'ın geçirdiği bir operasyon sonrası pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Selim Muran'ın cenaze töreni Marmara Ereğlisi'nde yapılacak. Muran'ın cenazesi ikindi namazı sonrası Sultanköy Merkez Camisi'nden kaldırılarak Sultanköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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