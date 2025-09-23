Konservatuarda 'Tamer Karadağlı' operasyonu: Sanat öğrencileri, öğretmensiz kaldı

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı yeni eğitim-öğretim yılına öğretmensiz başladı. Sevgi Türkay, İclal Ergenç, Gülşen Karakadıoğlu, Murat Atak, Ferahnur Barut, Tuncer Yığcı, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve gazetemizin yazarı Eren Aysan'ın da yer aldığı toplam 12 eğitmenin Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevine son verildiği iddia edildi.

Emekli öğretim görevlileri hakkında ‘akademik bir gerekçe’ belirtilmezken diğer eğitmenlerin ‘asli görevlerini aksatmamak kaydıyla’ kurumda ders vermeyi sürdürmek için istedikleri iznin uygun görülmedigi öğrenildi.

‘ATAMAYA KARŞI ÇIKTIK’

Görevine son verilen Hacettepe Konservatuar eğitmenlerinden tiyatro rejisörü ve aktör Murat Atak, konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasına tepki gösterdiklerini anımsatan Atak, “Meşhuriyet çağında olduğumuz için Devlet Tiyatroları’nın başına atandı. Devlet Tiyatroları'nın kanunu, kurumda en az 15 yıl görev yapmış olan rejisörler, oyuncular genel müdür olarak atanabileceğini söyler. Karadağlı 15 Temmuz sonrası çıkan kararnameye göre atandı. Ancak kararnamede 'Kurum kendi yönetmeliğini çıkarana kadar' ifadesi yer alıyor. Tanınan süre zarfında kurum bu yasayı çıkaramadığı için o kararname iptal edildi. Yani bugün o iptal kararı sonrasında Karadağlı o makamda usulsüz oturmaktadır. Biz buna karşı çıktık” dedi.

‘EŞİTLİĞE AYKIRI DURUMLAR VAR’

Tamer Karadağlı’nın kendine muhalif olan hiç kimsenin kendi asli görevini aksatmamak kaydıyla kurum dışında çalışmasına izin vermediğini düşündüğünü belirten Atak, “Şu an kadrolu bir akademisyen hocamız kaldı. Rektörlük geçici olarak, kuram derslerini vermek üzere, lisansı Amerikan Dili ve Edebiyatı, yüksek lisansı Türk Dili ve Edebiyatı olan tiyatro kuramları üzerine doktora yapmış birini görevlendirmiş. Çaresiz kaldılar. Öğrencilerimiz ise isyanda...” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde eğitim vermeyeceklerine dair kendilerine bildirim yapılmadığını ifade eden Atak, “Konservatuardan, devlet tiyatrolarına mayıs-haziran gibi izin yazılarını yazdık. 4 Haziran gününden beri Karadağlı'nın masasında bekliyor bunlar, imzalanmıyor. Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı durumlar yaşanıyor” diye konuştu.