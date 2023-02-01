'Terör saldırısı' uyarılarının ardından konsolosluklar kapandı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:42

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:52

İsveç ve Danimarka'da gerçekleşen Kuran yakma ile Hollanda'da gerçekleşen Kuran yırtma eylemlerinin ardından Batılı ülkeler, Türkiye'yi "riskli" ülkeler statüsüne aldı.

Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşları için "terör saldırısı" uyarısında bulundu.

Hollanda, İngiltere ve Almanya, Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmak ile yetinmedi ve konsolosluklarını kapattı.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi.

Almanya ayrıca, İstanbul Başkonsolosluğu'nu 'güvenlik endişesi sebebiyle' kapattığını duyurdu.

Konsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajı yer aldı.

FRANSA

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."

ABD

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara ya da özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri olmak üzere Batılıların sıkça gittiği diğer yerlere yönelik olası misilleme saldırılarına karşı uyarmaktadır. Türk makamları bu konuyu soruşturmaktadır. Bu mesaj, Avrupa'daki Kuran yakma olaylarına ilişkin 27 Ocak 2023 tarihli güvenlik uyarısını güncellemektedir" denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:

"Batılılar tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerde tetikte olun.

Kalabalıktan kaçının.

Dikkat çekmeyin.

Çevrenizin farkında olun.

Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

ABD vatandaşları için en son Uyarılar ve Mesajlar için web sitemize bakın."

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ve Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik "acil" koduyla koduyla uyarı mesajı yayınladı:

"Türkiye'de terörist saldırı tehdidi ve ülke genelinde gösteri olasılığı nedeniyle çok dikkatli olun"

İNGİLTERE

"İngiliz vatandaşlarının 2022 yılında Türkiye’ye 3 milyon 330 binden fazla ziyaret gerçekleştirdiği ve çoğu ziyaretin sorunsuz geçtiğinin belirtildiği" açıklamada, "İngiliz vatandaşlarının artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların rağbet ettiği kalabalık yerlerde tetikte olunması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada “Batılı ülke vatandaşlarının, özellikle büyük şehirlerde, saldırıların hedefi olma veya saldırılara maruz kalma ihtimali bulunmaktadır. Şu anda İstanbul’da kiliselere, sinagoglara, Büyükelçiliklere/Konsolosluklara ve Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere yönelik terör saldırıları tehdidi artmış durumdadır. İstanbul’daki İngiliz Başkonsolosluğu da şu anda önlem olarak halka açık değildir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalarını, medyada çıkan haberleri takip etmelerini ve güncel uyarıları takip etmelerini önermekteyiz” denildi.

HOLLANDA

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, 'olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit' gerekçe gösterilerek geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Başkonsolosluk'tan karara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu, 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır."