Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı

Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.

DHA
05 Kasım 2021 Cuma, 08:33
Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı
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Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi. Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi.

Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.


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