Konteyner kentleri su bastı: TTB’den ‘salgın’ uyarısı!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:26

Güncelleme: 20.11.2023 - 14:26

TTB, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman’da 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonucunda konteyner kentlerde su baskınları yaşandığını çok sayıda konteynerin tavanlarında akıntılar olduğunu bildirdi.

TTB’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Adıyaman’da üç gün boyunca süren sağanak yağış sonucu kent genelinde çok sayıda yol kapanmış, plansız-düzensiz biçimde kurulan ve usulüne uygun altyapı çalışmaları yapılmayan konteyner kentlerde su baskınları yaşanmış, çok sayıda konteynerde tavandan akıntılar olmuştur. Depremzedeler gerek konteynerlerini su basmaması için engeller oluşturmaya çalışırken, gerekse de su baskınının önlenemediği konteynerlerdeki tahliye işlemlerinde yalnız bırakılmıştır. AFAD’ın hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği bir kez daha açığa çıkmıştır. Deprem bölgesindeki birçok geçici yerleşim alanında örneklerini gördüğümüz eksiklikler ve sorunlar; su baskını, yangın, salgın hastalık risklerini büyütmektedir. Kamu otoritesini geçici yerleşim alanlarında gerekli önlemleri almaya, sağlıklı ve güvenli olmak koşuluyla kalıcı yerleşim alanlarının inşası çalışmalarını hızlandırmaya çağırıyoruz.”