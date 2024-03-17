Konteyner kentte kalan yurttaş isyan etti: ‘Çöpten ekmek topluyorum’

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın ziyaret ettiği konteyner kentte kalan emekli bir yurttaş, "Bu emekliler hakikaten perişan. 10 bin lira maaşla ne yapılır? Çöpten ekmek topluyorum. Evim yıkıldı. Biz akşam olsa da pazara gitsek de ucuza alsak diye bekliyoruz. Market market dolaşıyoruz" diye yakındı.

ANKA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:08
Konteyner kentte kalan yurttaş isyan etti: ‘Çöpten ekmek topluyorum’
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CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba seçim çalışmaları kapsamında Malatya Cemalgürsel Mahallesi’ndeki konteyner kenti ziyaret etti.

“MARKET MARKET DOLAŞIYORUZ”

Depremde evi yıkılan ve konteyner kentte kalan bir emekli Ağbaba’ya dert yandı. Emekli yurttaş, "Bu emekliler hakikaten çok perişan. 10 bin lira maaşla ne yapacak? O gün ben internette gördüm. Urfa’da sıraya koymuşlar, adam başı 10 bin lira para veriyorlar oy için, oyları alacak. Bunlar nasıl olacak? Adam oy için şerefini oyla satar mı? Çöpten ekmek topluyorum. Evim orada, yıkıldı. Biz akşam olsa da pazara gitsek de ucuza alsak diye bekliyoruz. Market market dolaşıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi’ne gidiyoruz, orası piyasanın üstünde. Olmaz böyle. Suriyelilere bizden daha fazla para veriyor. Benim dedem Çanakkale’de şehit oldu. Ben bu ülkenin vatandaşı iken bizden fazla para veriyor. Sosyal hakları bizden fazla" dedi.

“EMEKLİNİN DURUMU PERİŞAN”

Emekli yurttaşı dinleyen Ağbaba da, "Bütçe yok diyorlar ama bütçeyi başka şeyler için buluyorlar. Emeklinin durumu perişan. Emekli ekmeğe muhtaç oldu, ekmeğe bile muhtaç" dedi.


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