Konteyner kentte korkunç olay: Kayınbiraderini öldürdü, eşini yaraladı
Hatay'da konteyner kentte yaşayan H.A., tartıştığı eşi İ.H.D.’yi tabancayla ağır yaraladı, kayınbiraderi E.A.’yı öldürdü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Kıyamder Konteyner Kent’te H.A. ile eşi İ.H.D. ve kayınbiraderi E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. tabancayla eşine ve kayınbiraderine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler E.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İ.H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya şahit olan konteyner kentteki çocuklar şok geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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