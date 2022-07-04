Konteynerde çıkan yangın, gecekonduyu alev alev yakarak küle çevirdi
Antalya’da konteyner ve işyeri deposu olarak kullanılan gecekondu, çıkan yangında alev alev yandı. Ekiplerin seferber olduğu yangını söndürme çalışmalarını çalışanlar çaresizce izlerken bir yurttaş da ekiplere su taşıdı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarında başlayan yangında boş arazi içerisinde bulunan konteynerden dumanların çıktığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek önce arazi üzerinde bulunan otluk alana daha sonra da otların yanması ile içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu gecekonduya sıçradı.
Yangının büyümesi ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Bazı yurttaşlar da çalışan ekiplere su getirdi. İşyeri çalışanları ise çaresizce oturarak yangını izledi. Ekiplerin köpüklü suyla da müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında konteyner içerisinde ve gecekondu içerisinde kimsenin olmaması bir faciayı önledi. Çok sayıda inşaat malzemesi ise yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
“İŞYERİ OLARAK KULLANIYORDUK”
Yaşanılanları anlatan Hüseyin Fidan, “Arkadan ateş çıkmış. Kimse göremedi. Birisi mi yaktı nasıl oldu bilmiyorum. İşyeri olarak kullanıyorduk. İnşaat malzemeleri vardı. Zararımıza bakacağız. Zararımız çok” diye konuştu.
Video Haberler
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
- Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
- Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Demirören'e tarih verdi
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Memur zammı belli oldu!