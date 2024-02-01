Konteynerde çıkan yangında iki çocuğunu kaybetmişti: Bilseydim orada barındırmazdım

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:33

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:36

Hatay’da ilçesi Sutaşı mahallesinde konteynerde elektrikli ısıtıcının bozulması üzerine çıkan yangında 4 yaşındaki İsacan Hüzmeli ve 1 yaşındaki Doğa Hüzmeli yaşamını yitirdi. Yangının, devrilen elektrikli ısıtıcının konteynerlere kurulan, genellikle iki dış tabaka arasına yerleştirilmiş bir izolasyon katmanından oluşan sandviç paneli yakması sonucu büyüdüğü öne sürüldü. ANKA'ya konuşan depremzedeler panellerin düzgün kurulmadığını aktardı.

“HERHANGİ BİR YARDIM GELMEDİ”

Yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki İsa Can ve 1,5 yaşındaki Doğa Hüzmeli’nin babası Abdullah Hüzmeli, yangın sırasında yurt dışında çalıştığını belirterek, “Yeni gitmiştim yurt dışına, berberim. Ne olduysa bilmiyorum geri geldim şu an buradayım” dedi.

Hüzmeli, yangından sonra kamu kuruluşlarının herhangi bir desteği olup olmadığına yönelik soruya, “Herkes diyor yardım edeceğiz şu ana kadar herhangi bir şey gelmedi” yanıtını verdi. Yangından sonra kalacak yer bulamadıkları için annelerinin depremde hasar gördüğü eve yerleştiklerini belirten Hüzmeli, “Annemin tek göz odasında kalıyoruz, yangından sonra buraya geldik” yanıtını verdi.

“OĞLUM KORKMUŞ GERİ KAÇMIŞ”

Konteynerdeki ısıtıcının kapanma sisteminin çalışmadığını vurgulayan Hüzmeli, “Isıtıcı devrildiği zaman sistemi var, kapanma sistemi var. Ama kapanmamış. Eşim tek başınaydı diğer oğlum da tam kapının önüne kadar gelmiş korkmuş geri kaçmış” diye konuştu.

“BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLSEYDİM...”

Konteynerlere kurulan sandviç panellerin kuruluş esnasında orada olmadığını belirten Hüzmeli, “Bilmiyorum, şu anki bu konteynerlere döşenen sandviç panellerin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum, böyle bir şey olduğunu bilseydim ben ailemi orada barındırmazdım. Sistemi kurarken ben burada değildim. Bir haftalığına yurt dışına çıktım geldim” dedi.