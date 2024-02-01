Aylar sonra depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı: Deniz köpürdü, tekneler beşik gibi sallandı

Hatay’da deprem anında denizdeki teknelerin beşik gibi sallandığı anlara ait görüntüler, asrın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:54
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Hatay’da birçok binanın yerle bir olduğu ve yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağının kameralarına ait kayıtlar, asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıktı. Görüntülerde deniz kıyısında duran teknelerin, kayıkların ve sandalların deprem anında beşik gibi sallandığı görüldü.

Deprem öncesi denizdeki suyun köpürmesi, asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.

“DEPREMİN ŞİDDETİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAMERA KAYITLARINDA GÖRDÜM”

Balıkçılar Barınağı Başkanı Salih Özbek (56), depremin büyüklüğünün kamera kayıtlarına yansıdığını belirterek, “6 Şubat depremine evde yakalandık. Depremin evde oluşturduğu sarsıntı çok büyüktü. Çok şükür evimizde herhangi bir şey olmadı. Kendimizi toparladıktan sonra teknelere bakmak için sahile geldim. Karada ve denizdeki teknelere bir şey olmadı. Barınağa gidip geriye dönük kamera kayıtlarını izledim. Depremin şiddetini ve büyüklüğünü kamera kayıtlarında gördüm. Çok şükür o zor günleri atlattık. Allah bir daha böyle günler göstermesin” dedi.


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