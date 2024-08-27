Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak ters döndü: 1 yaralı
Sakarya Serdivan'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Beşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 54 AJE 272 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti