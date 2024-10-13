Kayseri'de hafif ticari araç, traktöre çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:08

Güncelleme: 13.10.2024 - 07:09

Feci kaza, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Aladağ yolu Büyükpınar mevkisinde meydana geldi. Hakkı Bulut yönetimindeki 38 J 0229 plakalı hafif ticari araç, Veysel Tapık yönetimindeki 51 AG 642 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücünün eşi Güzel Bulut ve traktör sürücüsü Veysel Tapık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.