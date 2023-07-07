Kontrolden çıkan asansör zemin kata düştü: 5 yaralı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:02

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:28

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde iddiaya göre, bir apartmandaki asansör bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Kontrolü kaybolan asansör, içerisinde bulunan 5 kişi ile birlikte hızlı bir 3. kattan zemin kata düştü.

ASANSÖRDE BULUNAN 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sırasında asansörde bulunan ve hafif yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.