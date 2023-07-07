Kontrolden çıkan asansör zemin kata düştü: 5 yaralı
Gaziantep’te bir apartmanda kontrolden çıkan asansör, içindekilerle beraber üçüncü kattan hızlı şekilde zemin kata düştü. Olay sonrası asansör içerisinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde iddiaya göre, bir apartmandaki asansör bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Kontrolü kaybolan asansör, içerisinde bulunan 5 kişi ile birlikte hızlı bir 3. kattan zemin kata düştü.
ASANSÖRDE BULUNAN 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sırasında asansörde bulunan ve hafif yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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