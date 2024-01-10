Kontrolden çıkan cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Silvan'da, cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:41
Kontrolden çıkan cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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Diyarbakır-Silvan karayolunda öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Bitlis Cezaevi'ne mahkumları sevk eden 34 JF 0656 plakalı cezaevi ring aracı, kırsal Yayıklı Mahallesi mevkiinde, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

YARALILARDAN 12'Sİ ASKER

Araçtaki 12'si askeri personel, 11'i mahkum toplam 23 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

 


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