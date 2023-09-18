Malatya'da feci kaza... Cezaevi aracıyla otomobil çarpıştı!

Yeşilyurt ilçesinde, cezaevi aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si jandarma personeli, 2'si tutuklu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

AA/İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 18:00
Malatya'da feci kaza... Cezaevi aracıyla otomobil çarpıştı!
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde H.Ş. (63) idaresindeki 01JP 426 plakalı otomobil ile Akçadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait ve hastaneden dönen M.H.K. (34) yönetimindeki 44 ABB 433 cezaevi ring aracı, Görgü Mahallesi'nde çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ş., cezaevi aracındaki 2 jandarma ve 2 tutuklu kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü H.Ş. hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.


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