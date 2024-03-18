Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli’nin Beyağaç ilçesinde şarampole devrilen kamyonda bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı.
Denizli’nin Beyağaç ilçesi Pınarönü Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ali Y.’nin kullandığı 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ali Y. ile yanında bulunan Hakan Kıvanç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Ali Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
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