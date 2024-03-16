Tesla'dan bazı araç modellerine zam kararı

Tesla, Model Y araçlarının ABD fiyatlarını 1 Nisan'da bin dolar artıracağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:33
Tesla'dan bazı araç modellerine zam kararı
Abone Ol google-news

Tesla, web sitesinde yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artıracağını duyurdu.

Şirket 1 Mart'ta Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla bin dolar artırarak 43.990 dolar ve 48.990 dolara yükseltmişti. Öte yandan şirket, arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için Nisan ayındaki artışın Mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağını açıkça belirtmedi.

Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.

CEO Elon Musk, şubat ayında Tesla'nın X'te fiyatların mart ayında artacağını söyleyen bir gönderisine yanıt vererek, "Bu, üretimin temel ikilemidir, fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" dedi.


tesla haberleri y model haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Elon Musk'a göre Tesla bir gün Dogecoin ile otomobil satacak

Elon Musk'a göre Tesla bir gün Dogecoin ile otomobil satacak
İş ilanları verildi: Tesla o ilde yeni bir mağaza mı açıyor?

İş ilanları verildi: Tesla o ilde yeni bir mağaza mı açıyor?
Tesla fabrikasında elektrik kesildi: Solcu grup üstlendi

Tesla fabrikasında elektrik kesildi: Solcu grup üstlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!

8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!
15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme: Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme: Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı
Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…

Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…
Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?

Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri