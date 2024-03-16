Tesla'dan bazı araç modellerine zam kararı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:33

Güncelleme: 16.03.2024 - 13:33

Tesla, web sitesinde yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artıracağını duyurdu.

Şirket 1 Mart'ta Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla bin dolar artırarak 43.990 dolar ve 48.990 dolara yükseltmişti. Öte yandan şirket, arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için Nisan ayındaki artışın Mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağını açıkça belirtmedi.

Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.

CEO Elon Musk, şubat ayında Tesla'nın X'te fiyatların mart ayında artacağını söyleyen bir gönderisine yanıt vererek, "Bu, üretimin temel ikilemidir, fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" dedi.