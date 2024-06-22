Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:30
Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı
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Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bedri T. yönetimindeki 16 AFM 217 plakalı minibüsü iddiaya göre bir araç sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yan duran minibüste sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Yusuf Can F. (13), Nezahat Y. (56), Nurten A. (53), Sevim A. (54) ile Esma F. (32) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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