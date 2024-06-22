Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bedri T. yönetimindeki 16 AFM 217 plakalı minibüsü iddiaya göre bir araç sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Yan duran minibüste sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Yusuf Can F. (13), Nezahat Y. (56), Nurten A. (53), Sevim A. (54) ile Esma F. (32) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
- Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi