Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:36
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. idaresindeki 34 SA 9309 plakalı marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önünde seyreden 11 AA 643 plakalı tıra çarptı.

Feci kazanın ardından otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet D. ile otomobilde bulunan İbrahim D., Meryem D., İbrahim D., Yusuf D., Emine D. ve Ali D.’yi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim D., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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