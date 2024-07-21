Gaziantep’ten İzmir’e kaçmışlardı: Çift, cinayete kurban gitti

İzmir’in Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken ilk belirlemelere göre aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:57
Gaziantep’ten İzmir’e kaçmışlardı: Çift, cinayete kurban gitti
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Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi’nde, sabah saatlerinde Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti bir süre önce kızları M.G.’yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü.

M.D.’nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir’i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLE İZMİR’E KAÇMIŞ

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir’in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü.

Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.


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