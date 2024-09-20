Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 araca çarptı: 3 kişi yaralandı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:47

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:47

Şehir merkezine doğru ilerleyen E.A. idaresindeki otomobil, Futbol sokak kesişimde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halinde bulunan 5 araca çarparak durabildi. Dün geceki kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan D.S. ve M.H.O. hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.