Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Burdur’da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Burdur’un Emek mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi üzerinde seyir halinde olan Arif K. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunun 15 NU 868 plakalı ticari araca çarptı.
KAFASINI CAMA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda oturan Tuğba Ç. (19) kafasını cama çarparak yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Tuğba Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tuğba Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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